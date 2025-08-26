Navigation

Pelmke eXhibition 2025

Veröffentlicht: Dienstag, 26.08.2025 10:51

In der Pelmke gibt es am Wochenende wieder Kunst vom Keller bis unters Dach. Dafür sorgt die eXhibition, schon seit den 1980er Jahren bietet das Kulturzentrum Künstlerinnen und Künstlern aus der Region den Raum, um ihre Werke in einer Gemeinschaftsausstellung einem breiten Publikum zu präsentieren.

© Radio Hagen

Das ganze Haus wird für ein Wochenende zur gemeinsamen Event-Bühne. Es geht auch darum, einen offenen Zugang zur Kunst zu ermöglichen. Vor Ort soll ein Austausch zwischen Publikum und Kunstschaffenden entstehen. Das ist typisch Pelmke: Das Haus bietet Möglichkeit zu Aktivierung und Entfaltung. Etwa 20 bis 25 Künstlerinnen und Künstler zeigen ein breitgefächertes Spektrum lokaler Kunstproduktion, dazu gehören Zeichnungen, Textilkunst, Malerei, Skulpturen, Mixed Media, Film, Ton, Foto, Video oder Performance. Der Eintritt ist frei.

