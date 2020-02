Polizei am Zug

Zuschauer am Zug sollten auf Glasflaschen und täuschend echt aussehende Spielzeugwaffen verzichten. Auch Kostüme, die andere Menschen verängstigen oder für Missverständnisse sorgen könnten, sollten besser zu Hause bleiben.

Als letzter Wagen am Zug ist auch der HEB am Start. Die Männer in Orange räumen nicht nur die Überreste von Kamelle und Co beiseite. Sie nutzen die Gelegenheit und machen entlang der Zugstrecke auch da sauber, wo sonst immer Autos parken.