Pop-Up Radweg in Haspe

Die Probestrecke ist ein Teil der europaweiten Kampagne "Stadtradeln". Dabei sollen möglichst viele Leute ihre täglichen Strecken mal mit dem Rad fahren. Danach kann man seine Leistungsdaten online vermerken und sich mit anderen Teilnehmern messen. Ziel ist es, in den knapp 3 Wochen so wenig CO2 zu verbrauchen, wie möglich. Den temporären Radweg in Haspe wird es noch bis Ende Oktober geben. Wer Interesse hat beim Stadtradeln mitzumachen, kann sich unter stadtradeln.de registrieren.