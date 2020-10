Probleme bei Hosselmann

Die Bäckerei Hosselmann hat wieder geöffnet. Die Filialen der Hammer Großbäckerei im Rewe in Eilpe und auf der Lützowstraße waren seit Freitag zu. Es gab Probleme in der Backstube in Hamm. Deshalb konnten auch die Filialen in Hagen nicht beliefert werden.

