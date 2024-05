Probleme durch Starkregen

Der starke Regen heute Nachmittag und Abend hat für viele Probleme im Hagener Stadtgebiet gesorgt. Insbesondere im Westen hatte bzw. hat die Feuerwehr mit zahlreichen Hochwassereinsätzen zu tun. In der Geweke war die Haltestelle Im Lindental überflutet, außerdem waren Keller in der Enneper, der Salzburger und der Vogelsanger Straße vollgelaufen.

In der Volmarsteiner Straße wurde eine Halle überflutet, ebenso die Straße Oberste Hülsberg. In der Vogelsanger und der Enneper Straße Straße drückte das Wasser außerdem mehrere Gullideckel nach oben. Auch die Unterführung am Hasper Bahnhof Heubing wurde überflutet. Die Feuerwehr ist an vielen Stellen nach wie vor im Einsatz.