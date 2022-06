Programm für den guten Zweck

Bei der dritten Regenbogengala standen am Samstag Gesangseinlagen und Ballett. Auch das Philharmonische Orchester beteiligte sich am Programm. Als Stargast war Sopranistin Hellen Kwon mit dabei, die ihre Karriere am Theater Hagen begonnen hat. Der eingenommene Betrag kam durch Tickets und Spenden zusammen. Das Geld wird geteilt und geht an die AIDS-Hilfe Hagen sowie Luthers Waschsalon.