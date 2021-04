Hagener AbiturientInnen starten Petition gegen Englisch-Klausur

Die Klausuren seien zu umfangreich und schwierig gewesen. Ein echtes (vorher versprochenes) Entgegenkommen wegen der Corona-Lage habe es nicht wirklich gegeben. Die Abiturientinnen und Abiturienten wollen mit der Petition Druck machen und erreichen, dass die Klausuren besser oder mit Rücksicht auf die Umstände bewertet werden.

Hier geht's zur Petition, in unserer Mediathek findet ihr mehr Infos dazu.