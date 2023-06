Prozess gegen Breckerfelder startet

Der Breckerfelder soll das Hagener Johanneshospital damit bedroht haben, jemanden umzubringen, wenn seine Geldforderung nicht erfüllt werde. In anderen Fällen soll der 46-Jährige mit einem Vorschlaghammer Autoscheiben demoliert und Wohnungseinrichtungen demoliert haben. Es ist allerdings nicht auszuschließen, daß der Mann an paranoider Schizophrenie erkrankt ist. Im Verfahren soll geprüft werden, ob der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden muß. Für den Prozeß sind zunächst sechs Verhandlungstage vorgesehen.