Prozess im Landgericht

Die Tat im Februar 2018 gilt als erwiesen. Der Angeklagte ist demnach in den frühen Morgenstunden betrunken und mit Messern bewaffnet mit seinem Kleintransporter zur Wohnung seiner Ex-Freundin in Hagen gefahren und habe dann mehrfach gehupt. Als sie ihn an der Haustür wegschicken wollte, zog er sie ins Auto. Auf der Fahrt nach Dortmund gab es verschiedene körperliche und sexuelle Übergriffe, auf einem Parkplatz soll er die Frau dann vergewaltigt haben.