Prozess im Landgericht

Der erste Brand passierte im Frühjahr letzten Jahres. Der Mann lebte damals in einem Mehrfamilienhaus in Eilpe. Die Wohnung war ihm bereits gekündigt worden. Nach einem Streit mit dem Hausmeister soll der Angeklagte seine Matratze angezündet und das Haus dann verlassen haben. Der Hausmeister sollte in den Flammen sterben. Allerdings konnte die Feuerwehr alle Bewohner zum Teil mit der Drehleiter aus dem Haus holen.

Ende letztes Jahre soll der Angeklagte dann mit einem Grill das leerstehende Gebäude der alten Molkerei an der Eckeseyer Straße durch einen Grill in Brand gesetzt haben. Das könnte fahrlässig aber auch vorsätzlich geschehen sein. Zum Prozessauftakt wollte sich der Angeklagte nicht äußern.