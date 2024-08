Prozess um den Mord an einer Frau in Schwelm

Das Paar lebte bereits getrennt, laut Anklage soll er ihr im Februar an ihrer Wohnung aufgelauert haben. Als sie nach Hause kam, hat er sie dann unvermittelt mit dem Messer angegriffen und 34 mal zugestochen. Die Frau ist an den Verletzungen gestorben. Das Motiv sieht die Staatsanwaltschaft in der Trennung und den damit verbundenen finanziellen Folgen für den Mann. Er habe die Frau während der Ehe psychisch und durch Übergriffe kontrolliert.