Prozess um Hochzeitsfeier

Die Feier fand im Juli in der Dogan-Arena statt, dort waren mehrere Leute in Streit geraten. Als sich dieser Streit nach draußen verlagert hatte, soll der Angeklagte mit seinen Auto zielgerichtet in eine Gruppe von mindestens zehn Leuten gefahren sein. Mehrere von ihnen konnten zur Seit springen, zwei wurden eingeklemmt und verletzt.

Der Angeklagte wurde festgenommen, er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Der Prozess beginnt am Freitag, Mitte März könnte es ein Urteil geben.