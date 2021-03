Prozess um Vergewaltigung

Dem Angeklagten wird der Prozess gemacht, weil er eine Frau, mit der er seit kurzem befreundet war, mit dem Messer bedroht haben soll, um sie zu vergewaltigen. Zum Prozessauftakt verlas der Anwalt der Frau dann eine Erklärung; sie habe das alles erfunden.

Was davon zu halten ist, will das Gericht nun überprüfen. Die Frau ist sowieso für den nächsten Prozesstag als Zeugin geladen - der ist am 29. März.