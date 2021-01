Puppe auf Gleisen deponiert

Um 22.15 Uhr meldete der Lockführer, dass er mit dem RE17 möglicherweise eine auf den Gleisen sitzende Person erfasst habe. Polizei und Feuerwehr konnten am Unfallort in Marsberg Kleidung finden. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich in diesem Fall um eine Puppe aus Holz und Füllmaterial gehandelt hat. Laut Lockführer saß die Puppe mit dem Rücken zu ihm, sodass er sie für einen echten Menschen gehalten und eine Vollbremsung eingeleitet habe. Verletzt wurde bei der Aktion niemand. Die Fahrgäste fuhren mit dem Taxi weiter, da die Strecke für mehr als zwei Stunden gesperrt werden musste. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Zeugen werden gebeten, sich zu melden (Nummer: 0800 6888000).