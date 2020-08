Radio Hagen Wahltalk

Ab 11 Uhr interviewen Timo Hiepler und Cordula Aßmann die drei Kandidaten der Allianz aus CDU, Grünen und FDP sowie der SPD und der Wählergemeinschaft Hagen aktiv. Parallel zum Live-Stream gibt es einen Chat, in dem Ihr Eure Fragen stellen könnt. Ihr könnt sie aber auch schon vorher an uns schicken. Die Kandidaten der anderen Parteien stellen sich dann in der Woche darauf einzeln bei uns im Radioprogramm vor - immer ab 17 Uhr am nachmittag bei Robin Hiermer.

Der Radio Hagen Livestream zur Kommunalwahl am 13. September. Live aus der Neuen Färberei auf dem Elbersgelände in Hagen. Am 15. August ab 11 Uhr.