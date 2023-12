Radio Hagen wieder über UKW zu hören

Grund für den Stromausfall war ein Trafobrand. Dadurch war der Strom in der kompletten Selbecke weg. Techniker der Enervie waren vor Ort und steckten diverse Kabel um. An einigen Stellen läuft der Strom schon wieder. An anderen Stellen kann es noch einen Moment dauern, bis der Strom wieder fließt.

Stromausfall beeinträchtigt Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum

Der Stromausfall in der Selbecke betraf auch das Freilichtmuseum. Der Einlass wurde zwischenzeitlich gestoppt. Inzwischen werden aber wieder Besucher ins Museum gelassen. Auch der Strom läuft wieder.