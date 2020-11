Es gibt Radwege in Helfe, aber die sind nur 220 bis 2,40 m breit. Nach heutigen Stand würden sie deutlich besser ausgebaut. Anderswo wie etwa an der Pappelstraße gibt es dagegen keine Radwege. Die Stadtverwaltung schreibt: Anfang der 60er Jahre sei die Gartenvorstadt Helfe geplant worden - sogar mit mehr Platz für Fahrradfahrer. Aber die Pläne seien aus unbekannten Gründen nicht komplett umgesetzt worden. Und im Moment zieht die Personal- und Geldknappheit die Grenzen für Ideen, das Radwegenetz in Helfe zu verbessern.