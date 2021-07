Rathaus bleibt zu

Grund ist weiterhin der Hochwasserschaden. Geschlossen bleiben auch die Zentrale Stadtbücherei an der Springe, die Stadtteilbüchereien Haspe und Hohenlimburg und das Kunstquartier. Personen mit Termine im Bürgeramt müssen heute auf das Bürgeramt in Hohenlimburg ausweichen. Wie es ab morgen weiter geht – will die Stadt im Laufe des Tages mitteilen. Schwer getroffen hat es auch die Einkaufsgalerien in der Innenstadt – die Rathaus- und Volme-Galerie bleiben auch in dieser Woche geschlossen.