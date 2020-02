Raub mit Pfefferspray

Beide Opfer erlitten Reizungen im Gesicht, das zweite Opfer, eine Frau, außerdem Prellungen und eine Schürfwunde. Der Täter hatte an ihrer Handtasche gezogen und sie so zu Boden gerissen. So soll er mehrere Mobiltelefone und insgesamt 45 Euro erbeutet haben. Der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft, er sitzt in Untersuchungshaft. Der Prozess findet vor der Jugendstrafkammer statt.