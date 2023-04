Reaktion der Stadt auf Wildschwein-Attacke in Halden

Das sagt die Stadt

Das Problem ist nicht neu. Immer wieder kommt es im Fleyer Wald und im benachbarten Halden zu Begegnungen zwischen Menschen, Hunden und Wildschweinen. Im letzten Jahr war ein Wildschwein sogar in eine Wohnung gelaufen und hatte es sich auf dem Sofa bequem gemacht. Die Stadt kann allerdings nur wenig bis gar nichts dagegen tun. Der Fleyer Wald ist gut besucht und grenzt direkt an mehrere Wohnhäuser. Deshalb ist es nach Angaben der Stadt zu gefährlich, in dem Bereich Wildschweine zu jagen.

Wie verhält man sich richtig?

Wenn ihr einem Wildschwein begegnet, solltet ihr vor allem Ruhe bewahren. Rennt nicht weg und vermeidet wilde Gesten. Wenn ein Baum oder Hochsitz in der Nähe ist, klettert hoch. Ansonsten solltet ihr das Tier im Auge behalten und langsam weggehen. Wenn möglich solltet ihr außerdem Waldspaziergänge bei Nacht und Dämmerung auslassen. In dieser Zeit sind Wildschweine am aktivsten.