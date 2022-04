Real in Hagen

Die Zukunft der Real-Märkte Am Standort Hagen ist entschieden. Bereits Anfang Februar hatten wir berichtet, dass der Markt in Haspe als Real-Markt weiter geführt wird. Nun steht fest, dass der Markt in Bathey von der Edeka-Gruppe übernommen wird. Der Laden soll Anfang Juni neu an den Start gehen.

© Radio Hagen