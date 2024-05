Regionalliga-Fußball im Ischelandstadion?!

Türkspor Dortmund steht kurz vor dem Aufstieg

Am Wochenende hat Türkspor Dortmund das Stadtderby gegen den ASC Dortmund gewonnen und so den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga Westfalen abgesichert. Bei drei Restspieltagen, vier Punkten Vorsprung und einem machbaren Restprogramm wird ein Aufstieg immer wahrscheinlicher. Doch das eigene Stadion erfüllt nicht die strengen Vorschriften der Regionalliga. Deshalb hat der Verein im Lizensierungsverfahren das Ischelandstadion als Heimspielstätte angegeben. Und auch der ASC Dortmund (aktuell auf Rang drei) will seine Heimspiele im Falle eines Aufstiegs bei uns in Hagen austragen.

Strenge Sicherheitsbestimmungen und Auflagen

Die Stadt Hagen ist mit der Nutzung des Ischlandstadions durch den ASC oder Türkspor grundsätzlich einverstanden. Es müssen aber noch einige Sicherheitsfragen geklärt werden. Es geht um den Gästeblock, eine Notbeleuchtung und die Beschilderung. Denn in der Regionalliga spielen zahlreiche Traditionsvereine mit tausenden Fans. Unter anderem wird in der kommenden Saison der MSV Duisburg in Liga vier an den Start gehen.

Stadt würde an Stadionnutzung verdienen

Für die Stadt könnte die Stadionnutzung durch einen Regionalligisten eine profitable Angelegenheit werden. In Saison 2016 / 2017 hat die TSG Sprockhövel ihre Hochrisikospiele in der Regionalliga im Ischelandstadion ausgetragen. Damals wurde die Stadt für die Stadionnutzung an den Ticketeinnahmen und auch am Getränke- und Essensverkauf beteiligt.