Rekord für Lichtblicke

Bereits fünf Monate vor Ende des Geschäftsjahres ist dieser Meilenstein gelungen. Ein Grund dafür ist die neu eingeführte Corona-Hilfe. Allein in diesem Bereich konnten in den letzten sechs Wochen 350.000 Euro gesammelt- und 115 Familien geholfen werden. Die Corona-Hilfe soll auch in den Monaten Mai und Juni noch weiterlaufen. Im Juli soll die Lage dann neu bewertet werden. Die Aktion Lichtblicke wurde unter anderem von den NRW-Lokalradios ins Leben gerufen und kümmert sich um Familien in Nordrhein-Westfalen, die Not geraten sind.