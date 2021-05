Reul zum Abhängen der Fahne

Reul wies im NRW-Innenausschuss darauf hin, dass es zu keinem Zeitpunkt eine Aufforderung seitens der Polizei gab, die Fahne abzuhängen. Er selbst, so sagt er, hätte eher zehn neue Fahnen gekauft. Zum Hintergrund: Die Stadt Hagen hatte die Flagge als Erinnerung an den Tag gehisst, an dem Israel und die Bundesrepublik diplomatische Beziehungen aufgenommen haben. Viele Menschen haben das Hissen der Flagge als Stellungnahme zum aktuellen Nahostkonflikt gesehen. Oberbürgermeister Schulz sagt zum Abhängen der Flagge: "Uns ging es um Deeskalation in einer sich möglicherweise zuspitzenden Situation".