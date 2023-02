Ringfahndung in Hagen

Passiert ist das Ganze gegen 21 Uhr in Witten Herbede. Ein LKW-Fahrer hatte den Sportwagen gerade vom Transporter geladen, als Unbekannte versucht haben sollen, das Fahrzeug zu stehlen. Sie haben den Mann bedroht. Zeugen haben laut Polizei auch Schussgeräusche gehört. Der LKW Fahrer stieg daraufhin selbst in den Sportwagen und fuhr davon. Die Täter sind zu Fuß geflüchtet. Die Polizei hat umgehend eine Ringfahndung gestartet. Deshalb wurde auch bei uns in Hagen nach den Tätern gesucht.