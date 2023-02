Rosenmontag in der Hagener Innenstadt

Vor dem Rosenmontagszug gab es die feierliche Schlüsselübergabe an das Prinzenpaar Robin und Mandy. Mit dem Zug ging es von der Frankfurter Straße aus quer durch die Stadt Richtung Wehringhausen, die Polizei spricht von einem friedlichen und fröhlichen Verlauf. Kurz nach dem Start musste allerdings wegen eines medizinischen Zwischenfalls auf einem Festwagen pausiert werden. In der Innenstadt war es nach pandemiebedingter Pause wieder richtig voll, vor allem die Kinder hatten sich bunt kostümiert. Nach dem Zug wollen viele weiter feiern, das geht in vielen Kneipen, aber auch im Rathaus an der Volme. In der Pelmke in Wehringhausen ist auch wieder Kinderdisco.

Die Innenstadt ist endlich wieder voller Festwagen und Kostüme. © Radio Hagen/ Fenja Lykka Langbein