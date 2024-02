Roteiche am Hengsteysee

Über das Internet wurde sogar eine Petition für den Erhalt der Roteiche gestartet, bisher haben fast 5800 Leute unterschieben. Der Fahrradclub ADFC in Hagen fordert in einem offenen Brief den Baudezernenten dazu auf, den Baum zu erhalten.

Der Naturschutzbeirat hat in seiner letzten Sitzung Entsetzen bekundet und sich gegen die geplante Fällung ausgesprochen. Diese Woche wird im Umweltausschuss und im Ausschuss für Stadt- und Wirtschaftsentwicklung beraten. Die Grünen wollen, dass noch einmal über Alternativen diskutiert wird. Viel Zeit bleibt nicht, das Fällen von Bäumen ist nur bis Ende des Monats erlaubt.