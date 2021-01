Ruhrverband und Klimawandel

Der Ruhrverband rechnet damit, dass dieses Vorgehen auch in Zukunft weiter nötig sein wird. Es geht darum, dafür auch die rechtlichen Rahmenbedingungen mit dem Land abzustimmen. In den Prozess eingebunden wird auch die Arbeitsgemeinschaft der Trinkwasserwerke an der Ruhr.

Auch die Mark E versorgt Hagen zum Teil mit Ruhrwasser. Beim Thema Wasser geht es dem Ruhrverband auch um Qualität und Gewässerökologie.