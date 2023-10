Runde um den Hengsteysee

Die Rad- und Fußwegbrücke am Ende des historischen Pumpspeicherwerkes musste für Sanierungsarbeiten voll gesperrt werden. Auf einer Fläche von 720 Quadratmetern wurde der Fahrbahnbelag erneuert, ebenso die Fahrbahnübergänge. Außerdem wurden drei Brückenlager ausgetauscht.

Witterungsbedingt hat das länger gedauert als geplant. Inzwischen kann die Brücke zu Fuß und per Rad wieder genutzt werden. Es stehen zwar noch weitere Arbeiten an, die können in den nächsten Wochen aber von der Wasserseite aus erledigt werden. Bis Ende des Jahres soll alles fertig sein.