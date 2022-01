Schaden in Millionenhöhe

Gegen 1 Uhr meldete der Wachschutz eine starke Rauchentwicklung in einer Verzinkerei an der Oeger Straße. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits lichterloh aus dem Hallendach, welches teilweise auch einstürzte. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften konnte verhindern, dass die umliegenden Gebäude Opfer der Flammen wurden. Verletzt wurde niemand. Eine Gefahr für Anwohner bestand nach Angaben der Feuerwehr zu keinem Zeitpunkt. Während des Einsatzes waren die Oeger Straße und die Gasstraße komplett gesperrt. Auch der Bahnverkehr in der Nähe musste eingestellt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache gehen weiter.