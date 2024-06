Schießerei in Hagen: Was wir bislang wissen

Zwei Tatorte in Hagen

Die erste Schussabgabe ereignete sich gegen 11 Uhr in einem Hochhaus in Oberhagen. Von dort aus fuhr der Täter weiter in einen Friseursalon in der Eilper Straße. Auch dort gab er mehrere Schüsse ab. In der Glasscheibe des Salons ist ein Einschussloch zu sehen. Auf dem Boden vor dem Laden lagen mehrere Patronenhülsen. Die Spuren wurden durch mehrere Beamte der Kriminaltechnischen Untersuchung (KTU) gesichert.

Der erste Tatort: Ein Hochhaus in der Hochstraße in Oberhagen © Felix Tusche Der erste Tatort: Ein Hochhaus in der Hochstraße in Oberhagen © Felix Tusche

Familiärer Hintergrund

Die Polizei hat bereits mit dem Ermittlungen zum Tathintergrund begonnen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist von einem familiären Tathintergrund auszugehen. Der Täter ist nach jetzigem Ermittlungsstand ein 34-jähriger Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit. Eines der Opfer ist seine Ehefrau. Bei den Angriffen wurden insgesamt vier Personen verletzt. Bei einigen von ihnen bestand kurzzeitig auch Lebensgefahr.

Der zweite Tatort: Ein Friseursalon in der Eilper Straße © Felix Tusche Der zweite Tatort: Ein Friseursalon in der Eilper Straße © Felix Tusche

Täter auf der Flucht

Der Täter floh nach den Schussabgaben offenbar in Richtung Selbecke. Es gab einen weiteren Polizeieinsatz im Bereich des Netto-Supermarktes an der Selbecker Straße. Die Polizei sucht derzeit mit einem Großaufgebot nach dem flüchtigen Mann. Er könnte in ein angrenzendes Waldstück gelaufen sein. Im Einsatz sind ein Polizeihubschrauber, zahlreiche Drohnen, Polizeihunde und ein Sondereinsatzkommando (SEK).

Die Spezialkräfte der Polizei suchten auch mit Hilfe von Drohnen nach dem flüchtigen Täter. © Felix Tusche Die Spezialkräfte der Polizei suchten auch mit Hilfe von Drohnen nach dem flüchtigen Täter. © Felix Tusche

Das sagt der Polizeisprecher

Wir konnten am Einsatzort gegen 13.30 Uhr mit dem Hagener Polizeisprecher Tino Schäfer sprechen. Das Interview könnt ihr unten im Audioplayer nachhören. Wir halten euch in diesem Artikel auf dem Laufenden.

In der Tür des Friseursalons in der Selbecker Straße ist ein Einschussloch zu erkennen. © Felix Tusche In der Tür des Friseursalons in der Selbecker Straße ist ein Einschussloch zu erkennen. © Felix Tusche