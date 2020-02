Schlüsselübergabe im Boeler-Amtshaus

Heute fielen landesweit viele Karnevalszüge wegen Unwetterwarnungen aus. Auch bei uns in Hagen gab es am Sonntag-Mittag keinen Zug. Die traditionelle Schlüsselübergabe am Boeler-Amtshaus fand diesmal drinnen statt. Der Bezirksbürgermeister des Nordes Heinz-Dieter Kohaupt übergab den Schlüssel an den Oberloßrock Andreas I., der gleichzeitig auch der Sohn ist. Viele Besucher fanden den Ausfall schade, jedoch ist die Sicherheit die höchste Priorität, so die Besucher.

© Cavit Bican