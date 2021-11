Schnelltests und Impfangebote

Das Angebot der Schnelltestzentren in Hagen ist wieder kostenlos für alle. Darauf macht die Stadt Hagen aufmerksam. Jeder kann dort mehrfach in der Woche Corona-Schnelltests machen. Grund sind die steigenden Corona-Zahlen, ab Mittwoch gilt zum Beispiel 3G am Arbeitsplatz.





