Schülerzahlen steigen

In Hagen wird die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den nächsten Jahren weiter steigen. Das bestätigt auch eine aktuelle Prognose der Statistiker vom Land NRW. Sie rechnen mit einem Anstieg von 10 bis 20 Prozent. Die Politik in Hagen diskutiert bereits über einen neuen Schulentwicklungsplan für unsere Stadt.

© Syda Productions - Fotolia