Schulen länger dicht

In einer E-Mail hat Erik Schulz den dringenden Appell formuliert, die Entscheidung zum Übergang in den Wechselunterricht zu revidieren. Das vor dem Hintergrund des Wegfalls von Astrazeneca, der schwankenden Inzidenz und des Fehlens von ausreichenden Tests an den Schulen. Außerdem seien es nur relativ wenige Schultage bis zu den Ferien, in denen man möglichst wenig riskieren sollte.