Schutz vor Gewalt

Die Teilnehmerinnen lernen etwas über ihre Körpersprache und über verschiedene Formen von Gewalt. Auch Cyberkriminalität ist ein Thema. Außerdem bekommen sie erklärt, wie sich sich in gefährlichen Situationen verhalten können. Der Kurs geht vom 26. April bis zum 21. Juni und findet in den Räumlichkeiten des Beratungszentrums statt. Vorab soll es einen Elternabend geben, bei dem über das Angebot informiert wird. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden per Mail an familienberatung@stadt-hagen.de entgegengenommen.