Schwerer Raub in Iserlohn

Laut Anklage wusste die Frau, dass das Opfer Geld Zuhause hatte. Sie war zunächst unter einem Vorwand in dessen Wohnung erschienen. Die beiden Männer hatte sie heimlich ins Haus gelassen. Beide hatten dann mit Baseballschläger und Schlagstock bewaffnet an der Wohnungstür geklopft. In der Wohnung befand sich auch noch ein weiterer Gast.

Die Leute mussten zunächst ihre Portmonees abgeben, dann ging es zum Geldversteck. Die Räuber flüchteten schließlich mit über 2500 Euro Bargeld, Alkohol und Zigaretten. Die Tat geschah vor drei Jahren in Iserlohn, im Prozess wird den Angeklagten besonders schwerer Raub mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen.