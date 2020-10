Schwerer Unfall

Vor der Anschlussstelle Hagen-Süd kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte im Baustellenbereich in eine Betongleitwand. Betonbrocken verteilten sich auf der Autobahn – die Betongleitwand wurde auf einer Länge von etwa 80 Metern beschädigt. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt werden.