Schwerer Unfall am Markt

Eine E-Scooter-Fahrerin wollte gegen 15.20 Uhr vom Märkischen Ring in die Hochstraße abbiegen. Dabei wurde sie von einem entgegenkommenden Motorradfahrer erfasst und lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Springe, um die Frau ins Krankenhaus zu bringen. Ein Unfall-Aufnahme-Team aus Bochum wurde angefordert, um die Unfallstelle zu vermessen. Die Experten versuchen jetzt herauszufinden was genau passiert ist. Der Märkische Ring war für circa anderthalb Stunden in Richtung Marktbrücke gesperrt.