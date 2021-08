Schwerer Unfall auf der A46

Das vollbesetzte Auto flog auf die Gegenfahrbahn. Vier Insassen verletzten sich schwer. Eine Person verletzte sich leicht. In beiden Richtungen lagen Trümmerteile auf den Fahrbahnen. Was zunächst nach einem Alleinunfall aussah, entwickelte sich im Laufe der Unfallaufnahme ganz anders: Ein Mann kam zur Unfallstelle und gab an, Beifahrer in einem Audi R8 gewesen zu sein. Der Fahrer und er flüchteten nach dem Unfall. Der Audi-Fahrer setzte ihn anschließend ab und fuhr weiter. Selbstständig kam der Beifahrer zur Unfallstelle zurück und stellte sich. Er stand unter Schock und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Nach dem flüchtigen Audi-Fahrer wird gefahndet. Die Autobahn ist zwischen Hohenlimburg und Kreuz Hagen weiterhin beidseitig gesperrt.