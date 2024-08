Schwerer Unfall auf der Hohenlimburger Straße

Der Unfall passierte gegen 17 Uhr am Nachmittag, als ein 69-jähriger Mann mit seinem Auto in den Herbecker Weg abbiegen wollte. Dabei prallte der entgegenkommende Motorradfahrer in den Wagen.

Motorradfahrer schwebt in Lebensgefahr

Bei dem Zusammenprall erlitt der 36-Jährige Motorradfahrer schwerste Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und schwebt aktuell in Lebensgefahr. Die Polizei hatte auch einen Rettungshubschrauber angefordert. Dieser kam dann aber doch nicht zum Einsatz. Auch der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus.

Unfallursache noch unklar

Ein Unfallteam der Polizei aus Dortmund soll jetzt klären, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte.