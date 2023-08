Schwerer Unfall auf Haßley

Passiert ist der Unfall gegen 0.45 Uhr. Ein 29-jähriger Hagener fuhr durch den Kreisverkehr in Richtung Autobahnauffahrt Hagen Süd. Aus bislang ungeklärter Ursache verunfallte das Auto - es überschlug sich mehrfach und kam in einem angrenzenden Feld zum Liegen. Der 29-jährige Fahrer und sein 26-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Beide mussten von der Hagener Feuerwehr aus dem Auto-Wrack befreit werden und kamen ins Krankenhaus. Jetzt versucht das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei, die Unfallursache herauszufinden. An dem Auto entstand ein Totalschaden.