Secondhand im Advent

In Hagen bietet der Kinderschutzbund an drei Standorten gebrauchte und geprüfte Kinderkleidung, Spielzeug, Bücher, aber auch Ausstattung für die Kleinen. Die Klamottenkiste konnte nach dem Hochwasser mittlerweile wieder im Haus für Kinder öffnen. In Altenhagen heißt der Laden Kind und Kegel. Besonders diese beiden Läden richten sich in erster Linie an die Menschen, die nicht das Glück haben, finanziell sorgenfrei zu leben. Aber natürlich sind auch alle anderen Schnäppchen-Jäger willkommen.