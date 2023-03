Seeparkprojekt nicht gefährdet

Das ist die Reaktion von Oberbürgermeister Schulz auf einen Bericht der Westfalenpost heute morgen. Darin heißt es, dass Hagen keine 5,5 Millionen Euro Fördermittel aus dem Programm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" bekommt. In diesem Zusammenhang kritisierte der Hagener SPD-Bundestagsabgeordnete Timo Schisanowski, dass die Stadt nicht versucht habe, ihren Projektantrag von den drei Hagener Bundestagsabgeordneten unterstützen zu lassen. Oberbürgermeister Schulz sagte im Radio-Hagen-Gespräch, der Seepark hänge nicht an diesem Förderprogramm. Man habe es da einfach versucht, aber es sei schon klar gewesen, dass man in dieses Programm mit dem Seepark nicht hineinpasse.