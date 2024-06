Seit 66 Jahren mit Rat und Hilfe in Hagen

Die Verbraucherzentrale ist seit mittlerweile 66 Jahren ein wichtiger Partner für die Menschen in Hagen. 5099 Mal haben sich die Leute allein im letzten Jahr Rat und Hilfe gesucht. Großes Thema war die Energiekrise mit all den Folgen für die Haushalte in Hagen.

© Christin Klose/dpa-tmn