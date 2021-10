SEK-Einsatz in Wetter

Die Hagener Kripo hat die Ermittlungen nach dem SEK-Einsatz in Wetter übernommen. In der Nachbarstadt In Wetter hatte sich gestern ein Mann in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verbarrikadiert. Eigentlich war ihm gekündigt worden. Er wollte die Wohnung aber nicht verlassen.

