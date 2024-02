SEK in Wehringhausen

In Wehringhausen gab es gestern Abend einen SEK-Einsatz. Anlass war ein Familienstreit in einer Wohnung an der Paschestraße. Einer der Beteiligten hatte dabei ein Messer in der Hand. Der andere am Konflikt beteiligte konnte unverletzt die Wohnung verlassen und die Polizei informieren.

© Alex Talash