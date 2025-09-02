Sinn hat Insolvenzverfahren überstanden

Ende April hatten sich die Gläubiger bei einer Versammlung mehrheitlich für ein Übernahmeangebot der bisherigen Eigentümerin Isabella Goebel entschieden. Es sah den Erhalt aller 34 Standorte mit allen 1.500 Beschäftigten vor. Davon arbeiten rund 75 in der Zentrale hier in Hagen.

Das Unternehmen konnte im Verfahren auch eine Übernahme durch Peek&Cloppenburg abwehren. Sinn oder auch Sinn/Leffers hat seit gestern also auch das vierte Insolvenzverfahren überlebt. Die Modekette besteht seit mittlerweile 175 Jahren.