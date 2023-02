Sinnvoll spenden

Einem Team des Ordnungsamtes waren zahlreiche Sachspenden auf dem Emster Marktplatz aufgefallen, die nicht abgeholt wurden. Glücklicherweise konnten eine private Sammelstelle ermittelt werden, damit die Spenden doch noch einen Abnehmer finden. Sachen, die über Nacht oder längere Zeit im Freien der Witterung ausgesetzt sind können schnell nicht mehr nutzbar sein. Auch die Stadt betont: Geldspenden sind zum jetzigen Zeitpunkt eine zielführende Alternative.

INFOS

Hier sammeln beispielsweise zahlreiche Organisationen im Rahmen der "Aktion Deutschland hilft". Wer spenden möchte, erhält weitere Infos auf der Internetseite!









Das Auswärtige Amt informiert

Weitergehende Informationen für Angehörige von Betroffenen in Deutschland oder hilfsbereite Bürgerinnen und Bürger gibt das Auswärtige Amt auf der Internetseite.





Hier werden die häufigsten Fragen rund um die Erdbeben in der Türkei und Syrien beantwortet wie "Ich erreiche meine deutschen Angehörigen in der Türkei nicht. An wen kann ich mich wenden? Was kann ich tun?" oder "Mein Unternehmen möchte einen Hilfstransport/eine große Sachspende organisieren. Was ist zu beachten?".