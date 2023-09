So werden Möbel im Werkhof erneuert

Der Tag im Werkhof beginnt für die meisten Mitarbeiter jeden Morgen auf der Rampe. Dort werden nämlich die abgeholten Möbel vom Team ausgeladen und in den Werkhof getragen. Und das passiert täglich. Fuhrparkleiter vom Werkhof Hagen Manuel Noll macht das schon seit längerer Zeit und kennt sich daher bestens aus.









© Radio Hagen

Im nächsten Schritt geht es dann in die Schreinerei. Dort wird dann auch entschieden, was nur repariert werden muss oder was komplett neu gestaltet werden kann. Diese Entscheidung trifft Schreinermeister Holga Peetz. Er bekommt täglich neue Möbelstücke angeliefert und ihm fällt jedes Mal was neues ein.

